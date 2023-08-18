Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2023 представит 26-летняя Ангелина Усанова из Киева. Девушка победила в голосовании, которое проводили среди жюри конкурса.

Из-за полномасштабной войны организаторы Мисс Украина Вселенная решили провести отбор путем онлайн-собеседований и голосования. С кандидатками устроили Zoom-интервью, а затем выбрали три финалистки, среди которых определили победительницу.

Корону Ангелине Усановой официально передадут в конце августа в Киеве.

Кто такая Ангелина Усанова: биография Мисс Украина Вселенная 2023

Ангелина Усанова — певица, автор песен и музыкант, звуковой целитель. После окончания обучения в Австрии и Индии получила титул мастера йоги.

Изучала нутрициологию в Institute for Integrative nutrition (США). Владеет семью языками, включая французский, немецкий и японский.

Девушка проводила благотворительные концерты, чтобы собрать средства для ВСУ, помогала украинским беженцам найти жилье в Европе. Кроме того, Мисс Украина Вселенная 2023 оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хилинга, а также собирала средства для покупки машин скорой помощи на фронт.

Ангелина уже начала подготовку к конкурсу Мисс Вселенная. Сейчас девушка находится в США и записывает новый трек об Украине.

Что постит Ангелина Усанова в Instagram

По состоянию на 18 августа в Instagram Ангелины Усановой почти 1,4 тыс. подписчиков. Девушка не часто делится новыми фото — на странице всего 15 публикаций.

Интересно, что новая Мисс Украина Вселенная вернулась в Instagram только в июле, после 4-летнего перерыва. По словам девушки, эта пауза дала ей свободу и помогла проанализировать жизненный путь со стороны.

Сейчас Ангелина Усанова делится снимками из путешествий и занятий йогой, а также показывает отрывки из своих благотворительных выступлений.

Что известно о конкурсе Мисс Вселенная 2023

Конкурс красоты Мисс Вселенная 2023 состоится 18 ноября в Сальвадоре. Последний раз страна принимала конкурс в 1975 году. Сейчас подтверждено участие 44 конкурсанток.

В конце мероприятия Мисс Вселенная 2022 Р’Бонни Габриэль из США передаст корону своей преемнице.

Украину на Мисс Вселенная 2022 представляла Виктория Апанасенко. Девушка выиграла конкурс национальных костюмов и запомнилась радикальной позицией в отношении конкурсантки из РФ.