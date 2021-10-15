Міс Україна Всесвіт 2021: голосування за найкрасивішу учасницю

15 жовтня відбудеться фінал масштабного конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2021. У цьому році 30-й ювілейний захід пройде в Києві.

Журі Міс Україна Всесвіт обрало 15 учасниць, які боротимуться за титул найкрасивішої. Переможниця отримає корону і можливість представляти нашу країну на Міс Всесвіт.

Факти ICTV підготували голосування, в якому виможете обрати ту, що, на вашу думку, гідна звання Міс Україна Всесвіт 2021.

Серед представлених учасниць – дівчата з різних міст нашої країни, які переважно займаються мистецтвом і моделінгом. Є й медійні особистості, наприклад, одна з дівчат брала участь у шоу на Новому каналі Топ-модель по-українськи.

Кожна з них має свою мету участі в конкурсі. Хтось хоче довести, що все можливо, а хтось хоче транслювати і обговорювати важливі питання та проблеми.

Нагадаємо, що в 2020 році перемогу в конкурсі Міс Україна Всесвіт здобула Єлизавета Ястремська. Саме вона представляла нашу країну на конкурсі краси Міс Всесвіт у США.

Однак дівчині не вдалося увійти в топ-21. Перемогу здобула учасниця з Мексики Андреа Меса.