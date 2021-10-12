Українська модель і переможниця конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2018 Карина Жосан вийшла заміж.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила фото з весільної церемонії, яка відбулася 8 жовтня 2021 року в одному з київських РАЦСів.

Для важливої події 26-річна Карина обрала білу сукню з корсетом та фатиновою спідницею, а образ доповнила туфлями на підборах. У руках дівчина тримала весільний букет.

Ім’я чоловіка Карина вирішила не розголошувати. Але відомо, що модель взяла прізвище свого коханого – Ошер.

– Mr. and Mrs. Osher. 8.10.2021 і назавжди, – лаконічно підписала пост Карина.

Нагадаємо, що у 2018 році Карина Жосан представляла Україну на міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт. Проте дівчина не потрапила у 20-ку фіналісток.

Свою модельну кар’єру Карина розпочала ще у 16-річному віці в Азії та Європі. Вона вільно володіє китайською мовою та розвиває свій блог в Instagram.

Раніше ми писали, що учасниця Холостяка 10 Анна Неплях стала фіналісткою Міс Україна Всесвіт. На заході вона представлятиме місто Дніпро.

Анна зізналася, що давно мріяла взяти участь у конкурсі, однак морально не була до цього готова. Зараз Неплях хоче вийти з тіні і показати себе. За корону дівчина боротиметься вже 15 жовтня.

Фото: Карина Жосан