Мисс Украина Вселенная 2021: голосование за самую красивую участницу

15 октября состоится финал масштабного конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2021. В этом году 30-е юбилейное мероприятие пройдет в Киеве.

Жюри Мисс Украина Вселенная выбрало 15 участниц, которые будут бороться за титул самой красивой. Победительница получит корону и возможность представлять нашу страну на Мисс Вселенная.

Факты ICTV подготовили голосование, в котором выможете выбрать ту, которая, по вашему мнению, достойна звания Мисс Украина Вселенная 2021.

Среди представленных участниц — девушки из разных городов нашей страны, которые в основном занимаются искусством и моделингом. Есть и медийные личности, например, одна из девушек брала участие в шоу на Новом канале Топ-модель по-украински.

У каждой из них своя цель участия в конкурсе. Кто-то хочет доказать, что все возможно, а кто-то хочет транслировать и обсуждать важные вопросы и проблемы.

Напомним, что в 2020 году победу в конкурсе Мисс Украина Вселенная одержала Елизавета Ястремская. Именно она представляла нашу страну на конкурсе красоты Мисс Вселенная в США.

Однако девушке не удалось войти в топ-21. Победу одержала участница из Мексики Андреа Меса.