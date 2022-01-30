30 січня не стало російського актора Леоніда Куравльова. Йому було 85 років.
Дата прощальної церемонії поки не відома.
Останні дні життя Леонід Куравльов провів у московському хоспісі. Паліативної допомоги актор потребував після того, як одужав від коронавірусу.
Covid-19 в актора виявили на початку січня.
Що відомо про Леоніда Куравльова
У кіно Леонід Куравльов дебютував ще студентом ВДІКу в 1958 році. Актор зіграв роль солдата-сапера Морозова у фільмі Сьогодні звільнення не буде…
Найбільше глядачеві запам’ятався своїми ролями в стрічках Афоня, Іван Васильович змінює професію, Найчарівніша та найпривабливіша, Золоте теля.