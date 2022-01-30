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Помер російський актор Леонід Куравльов

30 Січня 2022, 11:18
Тетяна Забожко редакторка стрічки
Помер російський актор Леонід Куравльов

30 січня не стало російського актора Леоніда Куравльова. Йому було 85 років.

Дата прощальної церемонії поки не відома.

Останні дні життя Леонід Куравльов провів у московському хоспісі. Паліативної допомоги актор потребував після того, як одужав від коронавірусу.

Covid-19 в актора виявили на початку січня.

Що відомо про Леоніда Куравльова

У кіно Леонід Куравльов дебютував ще студентом ВДІКу в 1958 році. Актор зіграв роль солдата-сапера Морозова у фільмі Сьогодні звільнення не буде…

Найбільше глядачеві запам’ятався своїми ролями в стрічках Афоня, Іван Васильович змінює професію, Найчарівніша та найпривабливіша, Золоте теля.

Теги
Актор , Росія , Смерть
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