30 січня не стало російського актора Леоніда Куравльова. Йому було 85 років.

Дата прощальної церемонії поки не відома.

Останні дні життя Леонід Куравльов провів у московському хоспісі. Паліативної допомоги актор потребував після того, як одужав від коронавірусу.

Covid-19 в актора виявили на початку січня.

Що відомо про Леоніда Куравльова

У кіно Леонід Куравльов дебютував ще студентом ВДІКу в 1958 році. Актор зіграв роль солдата-сапера Морозова у фільмі Сьогодні звільнення не буде…

Найбільше глядачеві запам’ятався своїми ролями в стрічках Афоня, Іван Васильович змінює професію, Найчарівніша та найпривабливіша, Золоте теля.