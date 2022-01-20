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Міс Plus Size України захейтили за лінощі, а вона виявилася тренером

20 Січня 2022, 17:27
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle Марія Малевська журналіст програми Вікна Новини
Міс Plus Size України захейтили за лінощі, а вона виявилася тренером

Власниця студії-краси та ексбаскетболістка Євгенія Ярошенко-Чумакова отримала право представляти Україну на конкурсі Miss Top of the World Plus Size у Бразилії. На батьківщині вона виборола гран-прі у категорії до 33 років.

28-річна дівчина навіть не очікувала, з яким хейтом їй доведеться зіштовхнутися лише тому, що вона прийняла своє тіло і хоче про це сказати світові.

– Наприклад: Ти пропагуєш нездоровий спосіб життя, ті лінива. Це я дуже красиво сказала. Не думаю, що варто говорити саме так, як писали люди, – зазначила Євгенія.

На те, щоби прийняти себе, згадує Женя, їй знадобився час – позаду щоденні зважування, ніякого хліба, картоплі, шоколаду. Тепер задля перемоги у конкурсі їй доводилося, навпаки, дбати, аби не втратити ваги.

Женя 15 років життя віддала спорту, але кар’єра скінчилася раптово через хворобу. Тепер тренувати баскетбольну аматорську команду – радше її хобі. Професійна тренерка, Женя сумує за спортом.

На світовому конкурсі у Бразилії Євгенія Ярошенко-Чумакова вийде на подіум із кримськотатарським прапором, хоча народилась і живе у Харкові.

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