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Мисс Plus Size Украины захейтили за лень, а она оказалась тренером

20 января 2022, 17:27
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle Мария Малевская журналист программы Вікна Новини
Мисс Plus Size Украины захейтили за лень, а она оказалась тренером

Обладательница студии-красоты и экс-баскетболистка Евгения Ярошенко-Чумакова получила право представлять Украину на конкурсе Miss Top of the World Plus Size в Бразилии. На родине она добыла в борьбе гран-при в категории до 33 лет.

28-летняя девушка даже не ожидала, с каким хейтом ей придется столкнуться только потому, что она приняла свое тело и хочет сказать об этом миру.

— Например: Ты пропагандируешь нездоровый образ жизни, ты ленива. Это я очень красиво сказала. Не думаю, что следует говорить именно так, как писали люди, — отметила Евгения.

На то, чтобы принять себя, вспоминает Женя, ей понадобилось время – позади ежедневные взвешивания, запреты на хлеб, картофель, шоколад. Теперь ради победы в конкурсе ей приходилось, наоборот, заботиться, как бы не потерять вес.

Женя 15 лет жизни отдала спорту, но карьера закончилась внезапно — из-за болезни. Теперь тренировать баскетбольную любительскую команду, скорее, ее хобби. Профессиональный тренер Евгения скучает по спорту.

На мировом конкурсе в Бразилии Евгения Ярошенко-Чумакова выйдет на подиум с крымскотатарским флагом, хотя родилась и живет в Харькове.

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Источник
Вікна-новини
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