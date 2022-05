Verse 1

I lost my soul, forgot my way

There’s no mistakes that I’ve not made

Changes hurt and I’m alone

But people say, ”My, how you’ve grown” Куплет 1

Моя душа заблукала, я забула свій шлях

Не має помилок яких би я не зробила

Зміни ранять і я самотня

Але люди кажуть Ого, як ти виросла

Pre-Chorus

Tried changing jobs, tried changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I’d change my heart, but there’s not a chance

So I turn the lights off Перед приспівом

Пробувала міняти роботу, пробувала міняти коханців

Міняти свої меблі, міняти свої покривала

Я б змінила своє серце, але тут не має шансів

Тому я вимикаю світло

Chorus

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now? Приспів

Де ти зараз, коли за тобою сумую?

Ти пливеш навколо мене, але десь з краю

Де ти зараз?

Де ти зараз?

Де ти зараз?

Де ти зараз?

Verse 2

I’ll ring thе changes, make a plan

I’m small, but mighty, yes, I can

I’ll build a fortrеss, I’ll be the wall

I’ll be a queen, invincible Куплет 2

Я перебираю можливості, планую

Я мала але могутня, так. Я можу.

Я збудую фортецю. Я збудую стіну.

Я буду королевою. Я буду не переможною.

Pre-Chorus

Tried changing jobs, tried changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I’d change my heart, but there’s not a chance

So I turn the lights off Перед приспівом

Пробувала міняти роботу, пробувала міняти коханців

Міняти свої меблі, міняти свої покривала

Я б змінила своє серце, але тут не має шансів

Тому я вимикаю світло

Chorus

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now? Приспів

Де ти зараз, коли за тобою сумую?

Ти пливеш навколо мене, але десь з краю

Де ти зараз?

Де ти зараз?

Де ти зараз?

Де ти зараз?

Bridge

Once again I’m left without control

I’m far away, but can you hear me call?

Where are you now? Брідж

Я знову залишаюсь без контролю

Я далеко, але, чи ти чуєш, коли тебе кличу?

Де ти зараз?