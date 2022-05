[Verse 1]

I lost my soul, forgot my way

There’s no mistakes that I’ve not made

Changes hurt and I’m alone

But people say, ”My, how you’ve grown” Куплет 1

Моя душа заблудилась, я не знаю, куда идти

Нет таких ошибок, которые я бы не совершала

Меняться больно, я одна

Но люди говорят Ого, ты так выросла

[Pre-Chorus]

Tried changing jobs, tried changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I’d change my heart, but there’s not a chance

So I turn the lights off Пре-припев

Старалась менять работы, своих любовников

Менять мебель и покрывала

Я бы изменила свое сердце, но без шансов

Поэтому я погашу свет

[Chorus]

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now? Припев

Где ты сейчас, когда так нужен мне? (мне)

Ты плывешь вокруг меня, но вдалеке (хей)

Где ты сейчас?

Где ты сейчас?

Где ты сейчас?

Где ты сейчас?

[Verse 2]

I’ll ring thе changes, make a plan

I’m small, but mighty, yes, I can

I’ll build a fortrеss, I’ll be the wall

I’ll be a queen, invincible Куплет 2

Я изучу все возможности, составлю план

Я мала, но сильна, и я смогу

Я построю крепость, я воздвигну стены

Я стану непобедимой королевой

[Pre-Chorus]

Tried changing jobs, tried changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I’d change my heart, but there’s not a chance

So I turn the lights off Пре-припев

Старалась менять работы, своих любовников

Менять мебель и покрывала

Я бы изменила своё сердце, но без шансов

Поэтому я погашу свет

[Chorus]

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now? Припев

Где ты сейчас, когда так нужен мне? (мне)

Ты плывешь вокруг меня, но вдалеке (о да)

Где ты сейчас?

Где ты сейчас?

Где ты сейчас?

Где ты сейчас?

[Bridge]

Once again I’m left without control

I’m far away, but can you hear me call?

Where are you now? Бридж

Вновь я бесконтрольна

Я далеко, но ты слышишь мой зов?

Где ты сейчас?