У 2022 році серед модних кольорів в інтер’єрі переважатимуть білий, бежевий та сірий. Якщо вже озброїлися шпаклівкою і капелюхом з газети, але досі перебуваєте в пошуку вдалих кольорів для інтер’єру, то ви зайшли за адресою.

Про модні кольори в інтер’єрі Фактам ICTV розповіла дизайнер студії Belik Юлія Непом’яща.

– Якщо ми говоримо саме про тренди, то зараз актуальний стиль контемпорарі. Це округлі форми, м’які кольори. Однак якщо дивитися на те, що хочуть замовники, то найчастіше люди хочуть бачити мінімалізм, з мінімальною кількістю декору, без яскравих кольорів, хіба що якісь яскраві елементи (зелений чи синій), – розповідає дизайнер.

Експерт також додала, що дехто зараз звертає увагу на стиль вабі-сабі.

Якщо говорити про найтрендовіші кольори, то це білий, сірий, бежевий. Посилаючись на свій досвід, дизайнер зазначила, що найчастіше яскраві кольори обирає молодь чи ті, хто проводить вдома небагато часу.

– Якщо говорити про те, що модно, то Pantone оголосив кольором року – бузковий відтінок під назвою 17-3938 Very Peri. Проте, як часто його використовуватимуть в інтер’єрі, – питання. Якщо дивитися на українських замовників середньої категорії, то люди обирають щось спокійне, щоб було приємно перебувати вдома. Яскраві кольори – це зазвичай для молоді чи тих, хто рідко буває вдома, – розповідає Юлія Непом’яща.

Серед трендових варіантів також білий колір та його темніші відтінки.

Однак така гама у квартирі не найпрактичніша, тому що може швидко бруднитися. У таких випадках, звичайно, краще обирати фарбу, що миється.

– Тут ще варто дивитися, де ви фарбуєте стіни. Якщо це коридор, а ви туди затягнете велосипед і забрудните стіни, то ці сліди залишаться. Тому в таких приміщеннях краще використати штукатурку, – додала дизайнерка.

Проте з меблями доведеться змиритись. Тут або на чищення возити постійно, або пізнати дзен у питаннях акуратності.

Фото: Belik.ua