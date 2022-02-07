В 2022 году среди модных цветов в интерьере будут белый, бежевый и серый. Если вы уже вооружились шпаклевкой и шляпой из газеты, но все еще в поиске удачных цветов для интерьера, то вы зашли по адресу.

О модных цветах в интерьере Фактам ICTV рассказала дизайнер интерьеров студии Belik Юлия Непомящая.

— Если мы говорим именно о трендах, то сейчас актулен стиль контемпорари. Это округлые формы, мягкие цвета. Однако если смотреть на то, что хотят заказчики, то чаще всего люди хотят видеть минимализм, с минимальным количеством декора, без ярких цветов, разве, что какие-то яркие элементы (приглушенный зеленый или синий), — рассказывает дизайнер.

Эксперт также добавила, что некоторые сейчас обращают внимание на стиль ваби-саби.

Если говорить о самых трендовых цветах, то это белый, серый, бежевый. Ссылаясь на свой опыт, дизайнер отметила, что чаще всего яркие цвета выбирает или молодежь или те, кто не проводит дома много времени.

— Если говорить о том, что модно, то Pantone объявил цветом года — сиреневый оттенок под названием 17-3938 Very Peri. Однако, как часто его будут использовать в интерьере, — вопрос. Если смотреть на украинских заказчиков средней категории, то люди выбирают что-то спокойное, чтобы было приятно находится дома. Яркие цвета — это как правило для молодежи или тех, кто редко бывает дома, — рассказывает Юлия Непомящая.

Среди трендовых вариантов также белый цвет и его оттенки потемнее.

Однако такая цветовая гамма в квартире не самая практичная, поскольку может быстро пачкаться. В таких случаях, конечно, лучше выбирать краску, которая моется.

— Тут еще стоит смотреть, где вы красите стены. Если это коридор и вы туда затащите велосипед, испачкав стены, то эти следы останутся. Поэтому в таких помещениях лучше использовать штукатурку, — добавила дизайнер.

Однако с мебелью придется смириться. Тут или на чистку возить постоянно, или познать дзен в вопросах аккуратности.

Фото: Belik.ua