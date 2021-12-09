Фахівці американського Інституту кольору Pantone (Pantone Color Institute) визначили головний колір 2022 року. Ним став відтінок синього з додаванням фіолетово-червоного підтону – Very Peri.

В Інституті зазначили, що цей колір відображає всесвітні інноваційні та технологічні процеси, які відбуваються у сучасному суспільстві.

– Very Peri демонструє енергійний, радісний настрій та динамічну присутність, яка заохочує сміливу творчість та образність. Багатогранність цього нового синього відтінку із вкрапленнями червоного та фіолетового підкреслює розширення можливостей, які відкриваються перед нами, — сказала Лорі Прессман, виконавча директорка Pantone.

Лорі зазначила, що колір стає одним із способів комунікації між людьми і здатний впливати на емоції, пов’язуючи людей між собою.

– Pantone 17-3938 Very Peri – це символ перехідного періоду, який ми переживаємо. Ми виходимо з інтенсивної ізоляції іншими людьми, фізичне та цифрове життя взаємодіють по-новому, – додала Лорі Прессман.

Варто зазначити, що Інститут Pantone є всесвітньо визнаним джерелом інформації з питань кольорів та відтінків. Інститут визначає головний колір із 2000 року. Він не встановлює тенденції, а лише збирає щорічні дані та відображає їх у своєму звіті.

У 2021 році організація обрала відразу два головні кольори року – глибокий сірий Pantone 17-5104 Ultimate Gray та яскравий жовтий Pantone 13-0647 Illuminating.