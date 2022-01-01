Якщо Новий рік у нас асоціюється зі святковим настроєм, пишними гуляннями, то ранок після нього найчастіше бачиться у сірих барвах.

Причина в тому, що іноді не вдається розрахувати дозу алкоголю.

Важливо зробити ремарку, що безпечної дози алкоголю немає! Надмірне його вживання тягне за собою низку неприємних і навіть смертельних наслідків.

Також такої думки дотримується популярний артист та продюсер Dzidzio. Він зазначив, що потрібно знати міру, щоб не потрапляти в ситуації, коли доводиться страждати від похмілля.

Блогер та учасниця реаліті Холостяк Надін Медведчук зазначила, що п’є алкоголь вкрай рідко та мало, тому й похмілля зазвичай не має.

– Але коли й трапляється, то Боржомі – мій найкращий друг. А також сон. Краще наступного дня скасувати всі плани і добре виспатися, – зазначила блогерка.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво зазначив, що важливо підготувати себе до цього. Можна перед тим, як випивати, з’їсти якусь жирну їжу. Можна навіть шматочок вершкового масла.

– У Канаді, наприклад, на ранок п’ють криваву Мері з селерою. Це вважається канадським способом боротися з похміллям, – розповів шеф-кухар.

Також можна зробити освіжаючі процедури: спа, сауна, басейн.

Якщо вже так сталося, що ви не розрахували дозу алкоголю напередодні, то наші колеги з Фактів. Здоров’я підготували для вас пам’ятку: Як побороти похмілля після Нового року.