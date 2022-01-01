Если Новый год у нас ассоциируется с праздничным настроением, пышными гуляниями, то утро после него чаще всего видится в серых тонах.

Причина в том, что иногда не получается рассчитать дозу алкоголя.

Важно сделать ремарку о том, что безопасной дозы алкоголя нет! Чрезмерное его употребление тянет за собой ряд неприятных и даже смертельных последствий.

Также такого мнения придерживается популярный артист и продюсер Dzidzio. Он отметил, что нужно знать меру, чтобы и вовсе не попадать в ситуации, когда приходится страдать от похмелья.

Блогер и участница реалити Холостяк Надин Медведчук отметила, что пьет алкоголь крайне редко и мало, поэтому и похмелья у нее обычно не бывает.

— Но когда и случается, то Боржоми — мой лучших друг. А также сон. Лучше на следующий день отменить все планы и хорошо выспаться, — отметила блогер.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво отметил, что важно подготовить себя к этому. Можно перед тем, как выпивать, съесть какой-то жирной еды. Можно даже кусочек сливочного масла.

— В Канаде, например, на утро пьют кровавую Мэри с сельдереем. Это считается канадским способом борьбы с похмельем, — рассказал шеф-повар.

Также можно сделать освежающие процедуры: спа, сауна, бассейн.

Если уж так случилось, что вы не рассчитали дозу алкоголя накануне, то наши коллеги с Фактов. Здоровье подготовили для вас памятку: Как побороть похмелье после Нового года.