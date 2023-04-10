Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відео Персони

Пропускаю через себе їхні історії. Святослав Вакарчук виступив перед пораненими військовими

10 Квітня 2023, 14:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук
Джерело: Святослав Вакарчук

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук виступив перед українськими військовими, які дістали поранення на фронті.

В Instagram музикант оприлюднив фото та відео з госпіталю. На кадрах задля безпеки не видно облич захисників та їхніх родичів.

– Щоразу, коли відвідую поранених захисників, я пропускаю через себе їхні історії. Хто ці люди, звідки вони, де були поранені. І з кожною такою історією моя вдячність і захоплення нашими героями тільки зростають. Якнайшвидшого вам одужання! – написав Вакарчук під своїм постом.

Музикант від початку повномасштабної війни регулярно виступає перед військовими та відвідує гарячі точки. Так, наприклад, у лютому Вакарчук розповів про емоції після відвідин Бахмута. Тоді він сказав, що місто практично знищене і в ньому мало життя – тільки військові.

Зараз дивляться
Читайте також:
Святослав ВакарчукПеремога точно за нами! Вакарчук звернувся до українців із Бахмуту

Теги
Святослав Вакарчук
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь