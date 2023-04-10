Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук виступив перед українськими військовими, які дістали поранення на фронті.

В Instagram музикант оприлюднив фото та відео з госпіталю. На кадрах задля безпеки не видно облич захисників та їхніх родичів.

– Щоразу, коли відвідую поранених захисників, я пропускаю через себе їхні історії. Хто ці люди, звідки вони, де були поранені. І з кожною такою історією моя вдячність і захоплення нашими героями тільки зростають. Якнайшвидшого вам одужання! – написав Вакарчук під своїм постом.

Музикант від початку повномасштабної війни регулярно виступає перед військовими та відвідує гарячі точки. Так, наприклад, у лютому Вакарчук розповів про емоції після відвідин Бахмута. Тоді він сказав, що місто практично знищене і в ньому мало життя – тільки військові.