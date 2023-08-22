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Знову разом: Жадан і Соловій звернулися до шанувальників і підігріли чутки про роман

22 Серпня 2023, 15:50
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Сергій Жадан і Христина Соловій
Джерело: Сергій Жадан

Сергій Жадан і Христина Соловій записали спільне відео, чим вкотре підігріли чутки про роман.

Пара звернулася до підписників в Instagram з анонсом презентації артбуку Птах: вірші, що стали піснями, яка відбудеться 23 серпня у Києві.

Прихильники Жадана та Соловій не втрималися, аби вкотре не засватати пару:

  • Думав, на весілля запрошуєте.
  • О, Серж і Христя знов разом. Гірко!
  • Буськи!
  • Точно нова коханка Жадана.
  • Я одна зайшла коменти почитати? 

До слова, зранку в ефірі одного з українських телеканалів Сергій Жадан уникнув прямої відповіді щодо стосунків із Христиною Соловій. Письменник ані спростував, ані підтвердив чутки про роман, запевнивши, що вони готують нову пісню.

– У нас у майбутньому нова пісня. Вчора знімали кліп, тому чекайте на прем’єру. Мені здається, це вичерпна відповідь на ваше запитання, – зауважив Жадан.

Чутки про роман Жадана та Соловій ширяться вже не перший місяць. Співачка ретельно приховує своє особисте життя, тоді як Жадан розлучився з дружиною після 15 років шлюбу.

Пара не коментує стосунки, однак час від часу з’являється разом на сцені. Один із таких виступів у Львові запам’ятався шанувальникам палкими обіймами та відчутною хімією між виконавцями.

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Сергій Жадан Христина Соловій
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