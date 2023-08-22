Знову разом: Жадан і Соловій звернулися до шанувальників і підігріли чутки про роман

Сергій Жадан і Христина Соловій записали спільне відео, чим вкотре підігріли чутки про роман.

Пара звернулася до підписників в Instagram з анонсом презентації артбуку Птах: вірші, що стали піснями, яка відбудеться 23 серпня у Києві.

Прихильники Жадана та Соловій не втрималися, аби вкотре не засватати пару:

Думав, на весілля запрошуєте.

О, Серж і Христя знов разом. Гірко!

Буськи!

Точно нова коханка Жадана.

Я одна зайшла коменти почитати?

До слова, зранку в ефірі одного з українських телеканалів Сергій Жадан уникнув прямої відповіді щодо стосунків із Христиною Соловій. Письменник ані спростував, ані підтвердив чутки про роман, запевнивши, що вони готують нову пісню.

– У нас у майбутньому нова пісня. Вчора знімали кліп, тому чекайте на прем’єру. Мені здається, це вичерпна відповідь на ваше запитання, – зауважив Жадан.

Чутки про роман Жадана та Соловій ширяться вже не перший місяць. Співачка ретельно приховує своє особисте життя, тоді як Жадан розлучився з дружиною після 15 років шлюбу.

Пара не коментує стосунки, однак час від часу з’являється разом на сцені. Один із таких виступів у Львові запам’ятався шанувальникам палкими обіймами та відчутною хімією між виконавцями.