Британська акторка і модель Міллі Боббі Браун таємно вийшла заміж за сина співака Джона Бон Джові.

Зірка серіалу Дивні дива та Джейк уклали шлюб офіційно минулими вихідними у США. На церемонії були присутні тільки близькі люди. Джерела розповіли, що пишне весілля закохані планують зіграти трохи згодом.

– Міллі та Джейк тихо виголосили свої обітниці в Америці минулими вихідними. Вони планують велику церемонію в США пізніше цього року, але нині офіційно одружилися і оформили всі документи. Це була дуже скромна, романтична церемонія, коли їхні найближчі родичі були присутні під час проголошення обітниць, – розповіли інсайдери.

Нагадаємо, у квітні 2023-го Міллі Боббі Браун і Джейк Бон Джові заручилися. Вперше про їхні стосунки стало відомо ще в 2021 році.