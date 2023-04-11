Зірка Дивних див Міллі Боббі Браун виходить заміж

Зірка серіалу Дуже дивні справи Міллі Боббі Браун виходить заміж. Артистка створює сім’ю з Джейком Бонджові, з яким у стосунках понад два роки.

Радісною новиною Міллі поділилася в Instagram. Вона опублікувала фото, де красується в обіймах Джейка з обручкою.

– Я кохаю тебе вже три літа, милий, і хочу кохати усі, – заявила зірка серіалу Netflix.

Артистка використала рядки з пісні Тейлор Свіфт Lover, яка входить до сьомого студійного альбому співачки.

Нагадаємо, що її обранець – 20-річний Джейк Бонджові – син легендарного співака Джона Бон Джові.

Хлопець також поділився радістю в Instagram, коротко прокоментував романтичні знімки словом Назавжди.

Заявою Браун підтвердила чутки про те, що пара заручилася. Уперше про їхні стосунки стало відомо ще 2021 року – тоді зірка Дивних див опублікувала знімок зі своїм хлопцем.

Утім, не всім зіркам судилося бути разом – 9 квітня стало відомо, що Тейлор Свіфт розлучилася зі своїм коханим Джо Елвіном через 6 років стосунків. Між ними немає ніяких образ – розставання пройшло на позитивній ноті. Примітно, що за роки стосунків пара не раз створювала чутки про заручини, але вони не виправдалися.