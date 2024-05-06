20-річна акторка Міллі Боббі Браун і наречена Джейка Бон Джові розповіла про поповнення в родині. Разом із сином музиканта Бон Джові, вони завели маленьке цуценятко.

Міллі Боббі Браун і Бон Джові завели цуценя: фото

Так, актриса серіалу Дивних див опублікувала в Instagram знімок маленького песика в помаранчевому забарвленні.

– Познайомтеся з нашим новим цуценям Рут, – підписала милий знімок Міллі.

Утім, це далеко не перший улюбленець у зіркової пари – на фермі вони живуть із 24 різними тваринами, серед яких собаки, кішки, віслюки, поні, вівці та корови.

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У своєму Instagram акторка часто показує своїх улюбленців для понад 60-мільйонної аудиторії.

У зірки дуже насичене життя – у квітні минулого року стало відомо, що Міллі Боббі Браун виходить заміж. Пропозицію їй зробив її коханий, Джейк Бон Джові, з яким вона у стосунках понад три роки.

Українські знаменитості теж люблять хвалитися поповненням у родині – нещодавно Ксенія Мішина завела собі цуценя. Це було справжнім сюрпризом для її сина, який дуже зрадів своєму новому другу. Малюка назвали Одіном, і він дуже любить ніжитися.