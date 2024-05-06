20-річна акторка Міллі Боббі Браун і наречена Джейка Бон Джові розповіла про поповнення в родині. Разом із сином музиканта Бон Джові, вони завели маленьке цуценятко.
Міллі Боббі Браун і Бон Джові завели цуценя: фото
Так, актриса серіалу Дивних див опублікувала в Instagram знімок маленького песика в помаранчевому забарвленні.
– Познайомтеся з нашим новим цуценям Рут, – підписала милий знімок Міллі.
Утім, це далеко не перший улюбленець у зіркової пари – на фермі вони живуть із 24 різними тваринами, серед яких собаки, кішки, віслюки, поні, вівці та корови.
У своєму Instagram акторка часто показує своїх улюбленців для понад 60-мільйонної аудиторії.
У зірки дуже насичене життя – у квітні минулого року стало відомо, що Міллі Боббі Браун виходить заміж. Пропозицію їй зробив її коханий, Джейк Бон Джові, з яким вона у стосунках понад три роки.
Українські знаменитості теж люблять хвалитися поповненням у родині – нещодавно Ксенія Мішина завела собі цуценя. Це було справжнім сюрпризом для її сина, який дуже зрадів своєму новому другу. Малюка назвали Одіном, і він дуже любить ніжитися.