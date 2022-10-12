Українська артистка Тіна Кароль присвятила свій вірш президенту РФ Володимиру Путіну. Співачка прокляла главу країни-агресора і нагадала, що його доля вже вирішена – врятуватися не вийде.
Творчістю артистка поділилася на своєму Telegram-каналі, де також показала кадри зі знімання Батьківщини-матері за допомогою дрону. Вони створювалися для одного проєкту, що так і не вийшов.
У нових рядках співачка звертається до Путіна і нагадує йому, що він не прикриється Богом і не врятує себе.
Кароль також назвала президента РФ старим людожером, який прирік свою країну на хаос і руїни.
***
що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
не родиве відроддя, помилка природи
ти не маєш характер та вроду
ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров‘ю
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі
не прикриєшся богом
не врятуєш себе
ти – не Месія і не місія веде тебе
старий людоїд
ось так і прославишся на весь подальший людський рід
перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи й методички не ті
поразка за крок від твоєї орди
руїни й хаос чекають на землю твою,
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі
Київ як матір міст та околиць усіх
материнський прокльон надсилає тобі
***
– Хочеться ніжності та творчості, особливо у моєму щоденнику, але дуже болить. Вдавати, що це щоденник не для цього – це брехати в обличчя самій собі! Люблю і подумки поряд! Вірю у перемогу! – підписала свій вірш артистка.
Зірка останнім часом активно критикує російських медійних особистостей. Нещодавно Тіна Кароль послала Ксенію Собчак слідом за російським крейсером. Усе через те, що російська журналістка назвала захисників з Азова “нацистами”.