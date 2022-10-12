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Його дні вже полічені: Тіна Кароль прокляла Путіна у новому вірші

12 Жовтня 2022, 19:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Його дні вже полічені: Тіна Кароль прокляла Путіна у новому вірші

Українська артистка Тіна Кароль присвятила свій вірш президенту РФ Володимиру Путіну. Співачка прокляла главу країни-агресора і нагадала, що його доля вже вирішена – врятуватися не вийде.

Творчістю артистка поділилася на своєму Telegram-каналі, де також показала кадри зі знімання Батьківщини-матері за допомогою дрону. Вони створювалися для одного проєкту, що так і не вийшов.

У нових рядках співачка звертається до Путіна і нагадує йому, що він не прикриється Богом і не врятує себе.

Зараз дивляться

Кароль також назвала президента РФ старим людожером, який прирік свою країну на хаос і руїни.

***

що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
не родиве відроддя, помилка природи
ти не маєш характер та вроду

ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров‘ю
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі

не прикриєшся богом
не врятуєш себе
ти – не Месія і не місія веде тебе

старий людоїд
ось так і  прославишся на весь подальший людський  рід

перестріляй  хоч своїх всіх бункерських гнид
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи  й методички не ті
поразка за крок від твоєї орди

руїни й хаос чекають на землю твою,
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі

Київ як матір міст та околиць усіх
материнський прокльон надсилає тобі

***

– Хочеться ніжності та творчості, особливо у моєму щоденнику, але дуже болить. Вдавати, що це щоденник не для цього – це брехати в обличчя самій собі! Люблю і подумки поряд! Вірю у перемогу! – підписала свій вірш артистка.

Зірка останнім часом активно критикує російських медійних особистостей. Нещодавно Тіна Кароль послала Ксенію Собчак слідом за російським крейсером. Усе через те, що російська журналістка назвала захисників з Азова “нацистами”.

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Теги
Війна в Україні Володимир Путін Тіна Кароль
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