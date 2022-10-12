Українська артистка Тіна Кароль присвятила свій вірш президенту РФ Володимиру Путіну. Співачка прокляла главу країни-агресора і нагадала, що його доля вже вирішена – врятуватися не вийде.

Творчістю артистка поділилася на своєму Telegram-каналі, де також показала кадри зі знімання Батьківщини-матері за допомогою дрону. Вони створювалися для одного проєкту, що так і не вийшов.

У нових рядках співачка звертається до Путіна і нагадує йому, що він не прикриється Богом і не врятує себе.

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Кароль також назвала президента РФ старим людожером, який прирік свою країну на хаос і руїни.

***

що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відроддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду

ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі

не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти – не Месія і не місія веде тебе

старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід

перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди

руїни й хаос чекають на землю твою,

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі

Київ як матір міст та околиць усіх

материнський прокльон надсилає тобі

***

– Хочеться ніжності та творчості, особливо у моєму щоденнику, але дуже болить. Вдавати, що це щоденник не для цього – це брехати в обличчя самій собі! Люблю і подумки поряд! Вірю у перемогу! – підписала свій вірш артистка.

Зірка останнім часом активно критикує російських медійних особистостей. Нещодавно Тіна Кароль послала Ксенію Собчак слідом за російським крейсером. Усе через те, що російська журналістка назвала захисників з Азова “нацистами”.