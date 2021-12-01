Продюсер фільму Мій юний принц, анонс якого викликав бурхливу реакцію українського суспільства, Олексій Гладушевський розповів, що досі погані відгуки про картину він отримував лише від псевдоконсерваторів.

У коментарі Фактам ICTV він зазначив, що його оточення творчих людей добре відгукнулося про картину.

– Від людей творчих, від молоді дуже позитивна реакція. Усі чекають на це кіно, бо воно ні на що не схоже, розумієте? Є сенс знімати кіно, писати сценарій того, що може викликати реакцію, – зазначив Гладушевський.

Ще в жовтні на сайті президента України з’явилася петиція, в якій автор вимагає забрати фінансування у фільму, оскільки він ображає почуття вірян. Проте петиція не набрала навіть третини необхідних голосів.

Він додав, що не пам’ятає такої бурхливої ​​реакції на будь-який інший проект у країні.

– Я сподіваюся, що все у нас вийде, тому що юридично нічого не може статися. Але вже намагаються відібрати гроші через петиції. У нас у країні може бути все, що завгодно. Якщо раптом щось буде, це буде перший подібний прецедент тієї ще сталінської цензури у сфері культури, – зазначив продюсер.

Він додав, що церква ніяк не може впливати на світську державу, якою є Україна.

Багато хто називає картину Мій юний принц – першим ЛГБТ-фільмом в Україні. Проте продюсер наполягає на тому, що стрічка не про це, а про взаємини, зокрема у сім’ї.

– Попри те, що наш фільм назвали першим фільмом ЛГБТ в Україні, він не про це. Він про взаємини у сім’ї, про молодь, про їхні проблеми. Про їхнє перебування у замкнутому просторі. Тому що цей будинок, в якому все відбувається, це метафора сучасних соцмереж для молоді. І коли їх звідти викидають, з їхнього гарного світу, вони готові на будь-які речі, – поділився Олексій Гладушевський.

Він зазначив, що картина орієнтована на молодь, але й старшому поколінню там буде що взяти для себе.

– Фільм сподобається і молоді, і їхнім батькам, бо там прописані лінії і для тих, і для інших. Але акцент, звісно, на 16-25 років та 35 років, – розповів продюсер.