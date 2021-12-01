Продюсер фильма Мою юный принц, анонс которого вызвал бурную реакцию украинского общества, Алексей Гладушевский рассказал, что пока плохие отзывы о картине он получал лишь от псевдоконсерваторов.

В комментарии Фактам ICTV он отметил, что его окружение творческих людей хорошо отозвалось о картине.

— От людей творческих, от молодежи реакция очень позитивная. Все ждут это кино, потому что оно ни на что не похоже, понимаете? Есть смысл снимать кино, писать сценарий того, что может вызвать реакцию, — отметил Гладушевский.

Еще в октябре на сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор требует отменить финансирование фильма, так как он обижает чувства верующих. Однако петиция не набрала даже трети необходимых голосов.

Он добавил, что не помнит такой бурной реакции на любой другой проект в стране.

— Я надеюсь, что все у нас получится, так как юридически ничего не может произойти. Но уже пытаются отобрать деньги через петиции. У нас в стране может быть все что угодно. Если вдруг что-то будет, это будет первый подобный прецедент вот той еще сталинской цензуры в сфере культуры, — отметил продюсер.

Он добавил, что церковь никак не может влиять на светское государство, которым является Украина.

Многие называют картину Мой юный принц — первым ЛГБТ-фильмом в Украине. Однако продюсер настаивает на том, что лента не об этом, а о взаимоотношениях, в частности в семье.

— Несмотря на то, что наш фильм назвали первым ЛГБТ-фильмом в Украине, он не об этом. Он о взаимоотношениях в семье, о молодежи, о их проблемах. О их пребывании в замкнутом пространстве. Потому что этот дом, в котором все происходит, это метафора современных соцсетей для молодежи. И когда их оттуда выкидывают, из их красивого мира, они готовы на любые вещи, — поделился Алексей Гладушевский.

Он отметил, что картина ориентирована на молодежь, но и старшему поколению там будет что почерпнуть для себя.

— Фильм понравится и молодежи, и их родителям, потому что там есть линии, прописанные и для тех, и для других. Но акцент, конечно, на 16-25 лет и 35 лет, — рассказал продюсер.