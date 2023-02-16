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Мій герой подорослішав на 20 років: Цимбалюк розкрив подробиці 4 сезону Кріпосної

16 Лютого 2023, 14:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мій герой подорослішав на 20 років: Цимбалюк розкрив подробиці 4 сезону Кріпосної
Джерело: Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк сказав, чи буде продовження костюмованої драми Кріпосна, а саме – чи варто очікувати на четвертий сезон.

Відповідаючи на запитання підписників в Instagram, Тарас, який три сезони Кріпосної грав коваля Назара, зазначив, що достовірною інформацією не володіє, проте нещодавно відбувся дубляж нового сезону на українську мову.

– Знаю, що наявність у складі російських акторів теж зіграло свою роль у відтермінуванні прем’єри… Але не так давно відбувся дубляж нового четвертого сезону на українську мову. Сезон, насправді, планувався дуже цікавий. Наприклад, мій герой Назар подорослішав на 20 років… І його життя кардинально змінилося, – зазначив Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк Кріпосна 4

Зараз дивляться

Раніше ми вже писали про те, що четвертий сезон Кріпосної буде без російських акторів і дубльований на українську мову. Про це заявила шоураннер серіалу Тала Пристаєцька, наголосивши, що жодного актора з РФ в дозйомі серіалу не буде.

Спочатку прем’єра серіалу повинна була відбутися в 2022 році.

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