Актор Тарас Цимбалюк вирішив відповісти на запитання багатьох шанувальників – чи буде другий сезон серіалу Спіймати Кайдаша.

Оскільки наразі на телеканалі СТБ показують відповідну стрічку, інтерес аудиторії до неї знову зріс. Артист зізнався, запитання про продовження Спіймати Кайдаша чув найбільше раз у своєму житті, тому вирішив вгамувати інтерес підписників.

– Мене дивують фанати нашого серіалу кількістю переглядів… З 2020 року, коли він тільки-но вийшов, мені траплялися люди, які його подивилися одразу двічі… Визнаю, мене це тоді вражало! Минав час… Чув, що дехто подивився Кайдашів уже вп’яте… Дехто вже 20 раз дивиться… Ось це так народна любов, – зазначив Тарас.

Каже, йому, як і решті знімальної групи, дуже приємна така увага.

Зараз дивляться

– Чи буде продовження? – Я реально чую це запитання кілька разів на тиждень… І знаєте, якщо раніше відповідь зводилася до практично чіткого Ні, то зараз все може бути. Звісно, хочеться вірити у продовження такого народного нашого українського серіалу! Дякую за любов до Кайдашів! – наголосив Цимбалюк.

Нагадаємо, перший сезон серіалу вийшов у 2020 році. Він складається із 12 серій.