Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Кино и сериалы

Мой герой повзрослел на 20 лет: Цымбалюк раскрыл подробности 4 сезона Крепостной

16 февраля 2023, 14:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мой герой повзрослел на 20 лет: Цымбалюк раскрыл подробности 4 сезона Крепостной
Источник: Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк сказал, будет ли продолжение костюмированной драмы Крепостная, а именно — стоит ли ожидать четвертый сезон.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Тарас, который три сезонна Крепостной играл кузнеца Назара, отметил, что достоверно не владеет информацией, однако недавно состоялся дубляж нового сезона на украинский язык.

— Знаю, что наличие в составе российских актеров тоже сыграло свою роль в отсрочке премьеры… Но не так давно состоялся дубляж нового четвертого сезона на украинский язык. Сезон, на самом деле, планировался очень интересный. Например, мой герой Назар повзрослел на 20 лет… И его жизнь кардинально изменилась, — отметил Цымбалюк.

Тарас Цимбалюк Кріпосна 4

Сейчас смотрят

Ранее мы уже писали о том, что четвертый сезон Крепостной будет без российских актеров и дублирован на украинский язык. Об этом заявила шоураннер сериала Тала Пристаецкая, подчеркнув, что ни одного актера из РФ в досъеме сериала не будет.

Изначально премьера сериала должна была состоятся в 2022 году.

Читайте также:
Тарас ЦимбалюкЧасто слышу этот вопрос: Тарас Цымбалюк сказал, будет ли 2 сезон Поймать Кайдаша

Теги
Крепостная Тарас Цымбалюк
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь