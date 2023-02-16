Актер Тарас Цымбалюк сказал, будет ли продолжение костюмированной драмы Крепостная, а именно — стоит ли ожидать четвертый сезон.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Тарас, который три сезонна Крепостной играл кузнеца Назара, отметил, что достоверно не владеет информацией, однако недавно состоялся дубляж нового сезона на украинский язык.

— Знаю, что наличие в составе российских актеров тоже сыграло свою роль в отсрочке премьеры… Но не так давно состоялся дубляж нового четвертого сезона на украинский язык. Сезон, на самом деле, планировался очень интересный. Например, мой герой Назар повзрослел на 20 лет… И его жизнь кардинально изменилась, — отметил Цымбалюк.

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Ранее мы уже писали о том, что четвертый сезон Крепостной будет без российских актеров и дублирован на украинский язык. Об этом заявила шоураннер сериала Тала Пристаецкая, подчеркнув, что ни одного актера из РФ в досъеме сериала не будет.

Изначально премьера сериала должна была состоятся в 2022 году.