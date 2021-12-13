Мій батько таких висміював: Кім Кардаш’ян із третього разу склала іспит на адвоката

Відома блогерка та власниця великого б’юті-бізнесу Кім Кардаш’ян із третьої спроби склала іспит на юриста-першокурсника (baby bar exam).

Востаннє Кім складала цей іспит на початку цього року, але тоді їй не вистачило 100 балів до потрібних 560. Проте тепер їй все вдалося і вона стала ближчою до заповітної мрії – освоїти професію адвоката.

– О Боже мій! Я склала іспит! Ті, хто не знає мого шляху, знайте, що це було нелегко. Я провалила цей іспит тричі за два роки, але щоразу поверталася, старанніше вчилася і пробувала знову. Під час третьої спроби я хворіла на коронавірус і у мене була температура, але я не виправдовуюся, – поділилася Кардаш’ян.

За її словами, загалом необхідно скласти два іспити. Перший – найскладніший.

– Найкращі юристи казали мені, що це майже неможливо і цей шлях складніший, ніж традиційний шлях у юридичній школі, але це був мій єдиний варіант, і мені так приємно йти до досягнення своєї мети, – додала Кім.

Попри те, що Кім не має диплома про закінчення юридичного університету, за законами штату вона може стати адвокатом. Для цього потрібно протягом певної кількості часу вивчати право разом із практикуючими адвокатами.

Адвокатська справа стала їй близько після того, як вона виступала за проведення тюремної реформи. Кім боролася за те, щоб звільнити людей, які отримали величезні терміни за нетяжкі злочини. У червні 2018 року вона спромоглася переконати президента Дональда Трампа пом’якшити вирок Еліс Марі Джонсон. Жінку було засуджено за зберігання наркотиків і на той момент вона перебувала у в’язниці вже 21 рік.

Також для Кім ця професія близька завдяки батькові – Роберту Кардаш’яну. Він був адвокатом. Роберт помер 2003 року.

– Я знаю, що мій батько пишався б мною, але він був би шокований, дізнавшись, що я обрала цей шлях. Мені розповідали, що він висміював людей, які не склали іспит з першої спроби, на відміну від нього, але він палко підтримував би мене! – зазначила Кім.