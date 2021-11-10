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$1 млн за хвилину продажів: колекція Кім Кардаш’ян викликала фурор

10 Листопада 2021, 14:05 Каріна Зуєва
Кім Кардаш'ян
Джерело: Depositphotos

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян заробила чималенькі гроші після старту продажу нової колекції свого бренду Skims та італійської марки Fendi.

9 листопада колекція стала доступною для покупки. Перед магазином, де її було представлено, вишикувалася величезна черга. Колаборація Fendi x Skims представляє спідню білизну, одяг, який коригує фігуру, сукні та спортивні костюми.

За першу хвилину після старту продажів виручка становила $1 млн. Який відсоток із зароблених грошей отримає Кім – невідомо.

Зазначається, що практично всю колекцію вже розпродано. Ціна на речі з колаборації варіювалася від $100 до $4200. Була представлена в ній і шкіряна сукня, в якій Кардаш’ян з’явилася на премії Innovator Awards 3 листопада. Саме її вартість і була найвищою.

Крім того, передзамовлення на купівлю продукції з нової колекції Fendi x Skims оформило 300 тис. осіб.

Варто зазначити, що Кім Кардаш’ян не відклала початок продажу колекції у зв’язку з трагедією на фестивалі Тревіса Скотта, який є хлопцем її сестри Кайлі.

Нагадаємо, що під час виступу репера загинуло вісім людей через сильну тисняву. Кім Кардаш’ян висловилася про трагедію, але своїх планів скасовувати не стала.

Джерело
TMZ
Теги
Кім Кардашян
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