Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян заробила чималенькі гроші після старту продажу нової колекції свого бренду Skims та італійської марки Fendi.

9 листопада колекція стала доступною для покупки. Перед магазином, де її було представлено, вишикувалася величезна черга. Колаборація Fendi x Skims представляє спідню білизну, одяг, який коригує фігуру, сукні та спортивні костюми.

За першу хвилину після старту продажів виручка становила $1 млн. Який відсоток із зароблених грошей отримає Кім – невідомо.

Зазначається, що практично всю колекцію вже розпродано. Ціна на речі з колаборації варіювалася від $100 до $4200. Була представлена в ній і шкіряна сукня, в якій Кардаш’ян з’явилася на премії Innovator Awards 3 листопада. Саме її вартість і була найвищою.

Крім того, передзамовлення на купівлю продукції з нової колекції Fendi x Skims оформило 300 тис. осіб.

Варто зазначити, що Кім Кардаш’ян не відклала початок продажу колекції у зв’язку з трагедією на фестивалі Тревіса Скотта, який є хлопцем її сестри Кайлі.

Нагадаємо, що під час виступу репера загинуло вісім людей через сильну тисняву. Кім Кардаш’ян висловилася про трагедію, але своїх планів скасовувати не стала.