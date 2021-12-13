Мой отец таких высмеивал: Ким Кардашьян с третьего раза сдала экзамен на адвоката

Известная блогерша и владелица крупного бьюти-бизнеса Ким Кардашьян с третьей попытки сдала экзамен на юриста-первокурскника (baby bar exam).

Последний раз Ким сдавала этот экзамен в начале этого года, но тогда ей не хватило 100 баллов до нужных 560. Однако теперь ей все удалось и она стала ближе к заветной мечте — освоить профессию адвоката.

— О боже мой! Я сдала экзамен! Те, кто не в курсе моего пути, знайте, что это было нелегко. Я провалила этот экзамен трижды за два года, но каждый раз возвращалась, усерднее училась и пробовала снова. Во время третьей попытки я болела коронавирусом и у меня была температура, но я не оправдываюсь, — поделилась Кардашьян.

По ее словам, всего необходимо сдать два экзамена. Первый — самый сложный.

— Лучшие юристы говорили мне, что это почти невозможно и этот путь сложнее, чем традиционный путь в юридической школе, но это был мой единственный вариант, и мне так приятно идти к достижению своей цели, — добавила Ким.

Несмотря на то что у Ким нет диплома об окончании юридического университета, по законам штата она может стать адвокатом. Для этого нужно в течение определенного количества времени изучать право вместе с практикующими адвокатами.

Адвокатское дело стало ей близко после того, как она выступала за проведение тюремной реформы. Ким боролась за то, чтобы освободить людей, которые получили огромные сроки за нетяжелые преступления. В июне 2018 года она смогла убедить президента Дональда Трампа смягчить приговор Элис Мари Джонсон. Женщина была осуждена за хранение наркотиков и на тот момент находилась в тюрьме уже 21 год.

Также для Ким эта профессия близка благодаря отцу — Роберту Кардашьян. Он был адвокатом. Роберт скончался в 2003 году.

— Я знаю, что мой отец был бы горд, но он был бы и шокирован, узнав, что я избрала этот путь. Мне рассказывали, что он высмеивал людей, которые не сдали экзамен с первой попытки, в отличие от него, но он горячо поддерживал бы меня! — отметила Ким.