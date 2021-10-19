Заслужена артистка України Анастасія Приходько поділилася рідкісними фото зі своїм чоловіком, підприємцем Олександром.

Анастасія опублікувала серію знімків, зроблених у Києві на Хрещатику. В кадрі співачка постала в світлому довгому пальто з хутряними вставками. Чоловік артистки обіймає її ззаду, тому обличчя його ледь видно. Приходько не раз говорила, що він не хоче публічності.

Крім того, виконавиця зізналася йому в любові і зазначила, що хоч Олександра і не видно на фото, але вони їй дуже подобаються.

– Моя опора, мій ангел-охоронець! Завжди та в усьому моя підтримка. В усіх моїх ідеях фікс, коли я з палаючими очима біжу поперед батька, самі знаєте куди, я знаю, що коли обернуся, ти завжди будеш бігти зі мною зі словами: Що на цей раз? Але, будеш поруч! Люблю тебе, Сашо! І ці рідкісні фото, зроблені нишком на телефон, де тебе майже не видно, все одно мені дуже подобаються, – написала вона в Instagram.

Шанувальники співачки оцінили її нові знімки з чоловіком, залишивши безліч позитивних коментарів.

Красиво і щиро.

Чудові. Щастя вам назавжди.

Ви біля чоловіка як маленька дівчинка.

Дуже красива пара.

Схожі одне на одного.

Настю, це щастя, що з тобою поруч по життю такий чоловік. – Пишуть у коментарях Приходько.

Раніше Анастасія Приходько розповіла, що два роки не спілкується з матір’ю і братом. Артистка зазначила, що не готова озвучити причину, оскільки тема болюча.