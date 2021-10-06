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Без їжі і в сукні з ринку: Приходько розповіла про Євробачення з Меладзе

6 Жовтня 2021, 15:07 Валентина Чорна
Анастасія Приходько
Джерело: Анастасія Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла про умови, в яких представляла Росію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2009.

Зірка зізналася, що приїхавши у Москву, до неї ставилися як до емігрантки.

– Мені просто не давали їсти. У мене не було грошей, мені видавали 1000 рублів на два дні. Я повинна була приносити чеки, які надавалися компанії Константа рекордс. Мені дуже хотілося їсти, і я пам’ятаю, як адміністратори мені купували їжу. За рахунок неправильного харчування, я дуже сильно погладшала і вийшла на сцену як неваляшка, – згадала зірка.

Білу сукню, в якій Настя виступала на Євробаченні, купували не в модних бутиках, а на базарі.

– Я не хотіла одягати цю сукню. Мені в той момент, як попелюшці, хотілося бути найкрасивішою, мене ж побачить Європа. Але мене відправили на сцену зі словами: “Ти маєш викликати жалість”, – додала зірка.

На Євробаченні Анастасія виступала з піснею Мамо, яку написав продюсер Костянтин Меладзе. На конкурсі співачка зайняла 11 місце, а через деякий час Меладзе припинив з нею співпрацю.

Cама Приходько заявила, що більше ніколи не співатиме хіт Мама, бо з ним пов’язані не приємні для неї речі.

Лише зараз Приходько розповіла про складні стосунки з Меладзе та зізналася, що Євробачення, яке вони пройшли разом, було справжнім пеклом.

Всіх подробиць зірка не розкрила, оскільки зазначила, що ця тема є дуже неприємною для неї.

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