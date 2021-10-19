Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько поделилась редкими фото со своим мужем, предпринимателем Александром.

Анастасия опубликовала серию снимков, сделанных в Киеве на Крещатике. В кадре певица предстала в светлом длинном пальто с меховыми вставками. Муж артистки обнимает ее сзади, поэтому лицо мужчины едва видно. Приходько не раз говорила, что он не хочет публичности.

Кроме того, исполнительница призналась ему в любви и отметила, что хоть Александра и не видно на фото, но они ей очень нравятся.

— Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всем моя поддержка. Во всех моих идеях фикс, когда я с горящими глазами бегу “поперед батька”, сами знаете куда, я знаю, что когда обернусь, ты всегда будешь бежать со мной со словами: Что на этот раз? Но, будешь рядом!Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные украдкой на телефон, где тебя почти не видно, все равно мне очень нравятся, — написала она в Instagram.

Поклонники певицы оценили ее новые снимки с мужем, оставив множество положительных комментариев.

Красиво и искренне.

Чудесные. Счастья вам навсегда.

Вы возле мужа как маленькая девочка.

Очень красивая пара.

Похожи друг на друга.

Настя, это счастье, что с тобой рядом по жизни такой мужчина. — Пишут в комментариях Приходько.

Ранее Анастасия Приходько рассказала, что два года не общается с матерью и братом. Артистка отметила, что не готова озвучить причину, поскольку тема болезненная.