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Ми не були готові до цього: Меган Фокс та Кортні Кардаш’ян оголили груди

23 Вересня, 13:16 Євгенія Шапоренко
Ми не були готові до цього: Меган Фокс та Кортні Кардаш’ян оголили груди

Акторка Меган Фокс та зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш’ян знялися у відвертій фотосесії.

Знаменитості позували для нової рекламної кампанії Кім Кардаш’ян. На одних фото подруги знялися топлес, а на інших зірки спокусливо позували на камеру з фруктами.

Більшість коментарів присвячені сексуальності Меган та Кортні, проте були користувачі, які помітили фотошоп на фото.

Що пишуть користувачі:

  • Чому вони виглядають краще разом як пара, ніж зі своїми хлопцями?
  • Чорт, думаю, що я тепер лесбійка.
  • Як вам після цього взагалі подобаються чоловіки?
  • Так гаряче.
  • Стільки фотошопу, що Кортні на себе не схожа.
  • Господи помилуй.
  • Це найгарячіша штука за всю історію.
  • Ми не були готові до цього.

Кортні та Меган давно почали з’являтися разом. Найімовірніше, вони налагодили спілкування завдяки своїм другим половинкам Колсону Бейкеру (MGK) і Тревісу Баркеру, які дружать досить давно. Журналісти навіть заставали їх на подвійних побаченнях.

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