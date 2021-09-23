Акторка Меган Фокс та зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш’ян знялися у відвертій фотосесії.
Знаменитості позували для нової рекламної кампанії Кім Кардаш’ян. На одних фото подруги знялися топлес, а на інших зірки спокусливо позували на камеру з фруктами.
Більшість коментарів присвячені сексуальності Меган та Кортні, проте були користувачі, які помітили фотошоп на фото.
Що пишуть користувачі:
- Чому вони виглядають краще разом як пара, ніж зі своїми хлопцями?
- Чорт, думаю, що я тепер лесбійка.
- Як вам після цього взагалі подобаються чоловіки?
- Так гаряче.
- Стільки фотошопу, що Кортні на себе не схожа.
- Господи помилуй.
- Це найгарячіша штука за всю історію.
- Ми не були готові до цього.
Кортні та Меган давно почали з’являтися разом. Найімовірніше, вони налагодили спілкування завдяки своїм другим половинкам Колсону Бейкеру (MGK) і Тревісу Баркеру, які дружать досить давно. Журналісти навіть заставали їх на подвійних побаченнях.