Акторка Меган Фокс та зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш’ян знялися у відвертій фотосесії.

Знаменитості позували для нової рекламної кампанії Кім Кардаш’ян. На одних фото подруги знялися топлес, а на інших зірки спокусливо позували на камеру з фруктами.

Більшість коментарів присвячені сексуальності Меган та Кортні, проте були користувачі, які помітили фотошоп на фото.

Що пишуть користувачі:

Чому вони виглядають краще разом як пара, ніж зі своїми хлопцями?

Чорт, думаю, що я тепер лесбійка.

Як вам після цього взагалі подобаються чоловіки?

Так гаряче.

Стільки фотошопу, що Кортні на себе не схожа.

Господи помилуй.

Це найгарячіша штука за всю історію.

Ми не були готові до цього.

Кортні та Меган давно почали з’являтися разом. Найімовірніше, вони налагодили спілкування завдяки своїм другим половинкам Колсону Бейкеру (MGK) і Тревісу Баркеру, які дружать досить давно. Журналісти навіть заставали їх на подвійних побаченнях.