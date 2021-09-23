Актриса Меган Фокс и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян снялись в откровенной фотосессии.
Знаменитости позировали для новой рекламной кампании Ким Кардашьян. На одних фото подруги снялись топлес, а на других звезды соблазнительно позировали на камеру с фруктами.
Большинство комментариев посвящены сексуальности Меган и Кортни, однако были пользователи, которые заметили фотошоп на фото.
Что пишут пользователи:
- Почему они выглядят лучше вместе как пара, чем со своими парнями?
- Черт, думаю, что я теперь лесбиянка.
- Как вам после этого вообще нравятся мужчины?
- Так жарко.
- Столько фотошопа, что Кортни на себя не похожа.
- Господи помилуй.
- Это самая горячая штука за всю историю.
- Мы не были готовы к этому.
Кортни и Меган давно стали появляться вместе. Скорее всего, они наладили общение благодаря своим вторым половинкам Колсону Бэйкеру (MGK) и Трэвису Баркеру, которые дружат довольно давно. Журналисты даже заставали их на двойных свиданиях.