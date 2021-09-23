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Мы не были готовы к этому: Меган Фокс и Кортни Кардашьян обнажили грудь

23 сентября, 13:16 Євгенія Шапоренко
Мы не были готовы к этому: Меган Фокс и Кортни Кардашьян обнажили грудь

Актриса Меган Фокс и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян снялись в откровенной фотосессии.

Знаменитости позировали для новой рекламной кампании Ким Кардашьян. На одних фото подруги снялись топлес, а на других звезды соблазнительно позировали на камеру с фруктами.

Большинство комментариев посвящены сексуальности Меган и Кортни, однако были пользователи, которые заметили фотошоп на фото.

Что пишут пользователи:

  • Почему они выглядят лучше вместе как пара, чем со своими парнями?
  • Черт, думаю, что я теперь лесбиянка.
  • Как вам после этого вообще нравятся мужчины?
  • Так жарко.
  • Столько фотошопа, что Кортни на себя не похожа.
  • Господи помилуй.
  • Это самая горячая штука за всю историю.
  • Мы не были готовы к этому.

Кортни и Меган давно стали появляться вместе. Скорее всего, они наладили общение благодаря своим вторым половинкам Колсону Бэйкеру (MGK) и Трэвису Баркеру, которые дружат довольно давно. Журналисты даже заставали их на двойных свиданиях.

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