Актриса Меган Фокс и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян снялись в откровенной фотосессии.

Знаменитости позировали для новой рекламной кампании Ким Кардашьян. На одних фото подруги снялись топлес, а на других звезды соблазнительно позировали на камеру с фруктами.

Большинство комментариев посвящены сексуальности Меган и Кортни, однако были пользователи, которые заметили фотошоп на фото.

Что пишут пользователи:

Почему они выглядят лучше вместе как пара, чем со своими парнями?

Черт, думаю, что я теперь лесбиянка.

Как вам после этого вообще нравятся мужчины?

Так жарко.

Столько фотошопа, что Кортни на себя не похожа.

Господи помилуй.

Это самая горячая штука за всю историю.

Мы не были готовы к этому.

Кортни и Меган давно стали появляться вместе. Скорее всего, они наладили общение благодаря своим вторым половинкам Колсону Бэйкеру (MGK) и Трэвису Баркеру, которые дружат довольно давно. Журналисты даже заставали их на двойных свиданиях.