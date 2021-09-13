Американська акторка та модель Меган Фокс з’явилася на премії MTV Video Music Awards 2021 у відвертому вбранні.

35-річна Фокс позувала перед камерами в прозорій сукні довжини максі з тканини люксового бренду Mugler. Тим самим зірка продемонструвала свою фігуру.

Крім того, можна побачити, що під “голою” сукнею на Меган одягнені блискучі стринги. Свій образ акторка завершила босоніжками на високих підборах від Jimmy Choo. Волосся у Фокс було розпущене, а на обличчі красувався нюдовий макіяж.

Найгарячіша сукня, яку я коли-небудь бачила.

Це чудово.

Меган, твій наряд розірве інтернет.

Ще стільки місця для уяви, краще відразу голою бути.

Стиль і вираз обличчя як у Кім Кардаш’ян, – пишуть підписники Меган в Instagram.

На премію Video Music Awards Меган прийшла в супроводі свого хлопця, музиканта Machine Gun Kelly.

Варто зазначити, що це не перший відвертий наряд акторки, в якому вона вийшла в світ. Так, на церемонії нагородження Billboard Music Awards 2021 Меган Фокс з’явилася в сукні, яка ледь прикривала груди.