Стриминговый сервис Amazon Prime выложил короткий тизер сериала Властелин колец: Кольца власти. В этот раз показали небо над Средиземьем, по которому летит загадочный метеорит.

Компания опубликовала в YouTube лишь 15-секундный отрывок из минутного тизера — полная версия доступна только подписчикам Amazon Prime. Впрочем, пользователи и фанаты оперативно слили весь ролик в сеть, чтобы остальные могли насладиться частью раскрытой истории.

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В видео показали падение загадочного метеорита, за которым наблюдают герои из разных уголков Средиземья.

Известно, что анонс полноценного трейлера долгожданного сериала покажут уже 14 июля — в нем могут раскрыть немного больше информации о метеорите, который наверняка повлияет на события.

Буквально неделю назад Amazon выпустил еще один тизер сериала Властелин колец: Кольца власти — в нем показали несколько героев, а также один из городов, где будут проходить действия в сериале.

Сюжет сериала раскроет историю Средиземья за тысячи лет до происходящего в фильмах Хоббит и Властелин колец.

Выход сериала запланирован на 2 сентября 2022 года на стриминговой платформе Amazon.

Известно, что создавать сериал принялись еще в 2017 году, когда компания Amazon выкупила права на экранизацию работы Толкиена. Съемки начались в 2019 году — основные отрывки снимали в Новой Зеландии и Великобритании, хоть на них и повлияли карантинные ограничения.