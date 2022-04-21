Російський актор Іван Охлобистін, який підтримує політику президента РФ Володимира Путіна, зібрався їхати в Україну воювати.

У своєму Facebook письменник Олександр Ніконов розповів, що йому зателефонував Охлобистін напідпитку.

Під час розмови актор сказав, що воюватиме за Росію. Ба більше, він вірить, що його країна переможе в російсько-українській війні.

Своєю чергою, Ніконов зазначив, що РФ уже програли, проте Іван продовжив розмову.

– Навіть якщо станеться неможливе, і ми програємо, це означає, що разом із нами програє весь світ. Нічого не буде. Буде великий нуль. Ми всі готові до цього апокаліпсису. Весь народ погоджується. І ти не уявляєш, якою мірою! Усі, з ким я говорив, усі за перемогу! Ми вб’ємо всіх! Нам не потрібний такий світ, у якому немає нашої перемоги, Путін недаремно про це сказав. І мені радісно, ​​розумієш! Це таке захоплення! – сказав актор.

Письменник заперечив, сказавши, що тоді їм доведеться вбити себе, на що почув згоду.

– Ми чекали на це 30 років. 30 років нас принижували. І тепер таке щастя… Я поїду туди. Мені 55, моїй дружині – 50. І вона зі мною їде! Нам втрачати нічого. Ми такі щасливі. Ось чого вони чекали, те вони від нас і отримають… Я ось виїжджаю на бойові дії та всіх обдзвонюю. Тому що, мені здається, я не повернуся, – наголосив Охлобистін.

Актор сказав, що перед тим, як вирушити на фронт, зробить стоматологічну операцію. За його словами, можливо, на війні його не вб’ють, але покалічать. Ба більше, він зазначив, що збирається їхати в Україну через Ростов із гуманітаркою.

– Відвезу, а потім воювати! Ти ж росіянин! Я навіть не знаю, як тобі пояснити… Це кльово! У нас зараз у всіх такий підйом! Таке щастя! З Божою допомогою. Війна з цими язичниками… Ми підірвемо цей світ! Ми всіх уб’ємо, – додав Іван.

Зазначимо, що ще в 2014 році Охлобистін говорив, що готовий воювати за “ДНР”, а також про те, що хоче відкрито ввести війська в Україну.