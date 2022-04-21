Российский актер Иван Охлобыстин, который поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, собрался ехать в Украину воевать.

В своем Facebook писатель Александр Никонов рассказал, что ему позвонил Охлобыстин в состоянии алкогольного опьянения.

Во время разговора актер сказал, что будет воевать за Россию. Более того, он верит, что его страна победит в российско-украинскй войне.

В свою очередь, Никонов отметил, что РФ уже проиграли, однако Иван продолжил разговор.

— Даже если случится невозможное, и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет. Будет великий ноль. Мы все готовы к этому апокалипсису. Весь народ согласен. И ты не представляешь, до какой степени! Все, с кем я говорил, все за победу! Мы убьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал. И мне радостно, понимаешь! Это такой восторг! — сказал актер.

Писатель возразил, сказав, что тогда им придется убить и себя, на что услышал согласие.

— Мы ждали этого 30 лет. 30 лет нас унижали. И теперь такое счастье… Я поеду туда. Мне 55, моей жене – 50. И она со мной едет! Нам терять уже нечего. Мы так счастливы. Вот чего они ждали, то и они от нас и получат… Я вот выезжаю на боевые действия и всех обзваниваю. Потому что, мне кажется, я не вернусь, — отметил Охлобыстин.

Актер сказал, что перед тем как отправиться на фронт — сделает стоматологическую операцию. По его словам, возможно на войне его не убьют, но покалечат. Более того, он отметил, что сбирается ехать в Украину через Ростов с гуманитаркой.

— Отвезу, а потом воевать! Ты же русский! Я даже не знаю, как тебе объяснить… Это клево! У нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! С Божьей помощью. Война с язычниками этими… Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем, — добавил Иван.

Отметим, что еще в 2014 году Охлобыстин говорил, что готов воевать за “ДНР”, а также о том, что хочет открыто ввести войска в Украину.