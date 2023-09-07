Ведущая и актриса Елена Кравец назвала большую проблему украинских звезд сейчас. Таким образом она объяснила, почему не ведет активно социальные сети.

Так, по словам Елены, наибольшей проблемой знаменитостей является иллюзия относительно собственной жизни. Звездам якобы кажется, что они должны жить так, как представляют это их поклонники.

— Иллюзия того, что тебе нужно удовлетворять чьи-то ожидания. Тебе кажется, что люди от тебя ждут этого, и ты начинаешь жить в соответствии с их ожиданиями. И теряешь себя, и когда ты теряешь себя, ты потом теряешь и эту аудиторию. Ибо она никогда не знает, чего хочет, — подчеркнула Кравец.

Она добавила, что аудитория — это сотни, тысячи, миллионы человек, каждый из которых живет своей жизнью. По сути ни одного из них нет с артистом.

— Они могут писать тебе слова поддержки, и это очень помогает, но ты забываешь сверяться с собой. Вот эта подмена общения с собой на общение с аудиторией… Мне кажется, это печально, — отметила Елена.

Сама актриса не хочет делиться с кем-либо своей личной жизнью, поскольку ей не нужна реакция людей и у нее нет потребности быть оцененной.