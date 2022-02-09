Украинская певица Алина Паш, которая прошла в финал отбора на Евровидение 2022, рассказала о конкурсной песне, своем отношении к гастролям в РФ, а также поставила точку в истории с Крымом.

Этим она поделилась в интервью Фактам ICTV.

— Как выбирали или писали трек для отбора? Обращались ли к кому-нибудь за помощью?

— Трек я не писала – на этот раз вышла песня. Мне пришла идея главного посыла, и, отталкиваясь от него, я написала текст песни. Тарас Базеев, саундпродюсер, с которым мы не раз сотрудничали, написал инструментал. Я просила эпические звуки, словно поет голос древности.

Пришла идея приобщить звучание хора, поэтому я, не долго думая, пригласила фольклорную группу ЩукаРыба, с которой уже давно успешно записываем песни, выступаем и лелеем любовь к своим традициям. В результате получилось мощнее, чем даже сама того ожидала.

— Одна из участниц, не попавшая на отбор, обвинила оргкомитет и в коррупции, и в предвзятости. Как вы смотрите на такие обвинения?

— Я считаю, что эта участница не попала в шорт-лист и финал, потому что после Go-A на отбор прислали 300 этнопесен. Никакой коррупции, кумовства на Национальном отборе быть не может. В их же интересах честно отобрать лучшую и самую достойную песню.

— В ком из других участников видите главного конкурента?

— Я не иду на конкурс, чтобы конкурировать с другими представителями украинской сцены. Я иду на конкурс, потому что мне есть что сказать Украине, миру. А сейчас именно Украина, ее люди выберут артиста/артистку или группу, которая актуально в этом году представит нашу страну на международном уровне.

— Евровидение любит песни с посылом и миссией, что есть такого в вашем треке?

— Я иду не просто с песней на конкурс, а с песней, где есть сильный месседж миру: Помните своих предков, но творите свою историю. Песню для плясок и веселья я могу выпустить в любое другое время, а Тіні забутих предків — это именно то, чем я хочу поделиться со всем миром сейчас.

— Неоднозначная ситуация вокруг дисквалификации Laud. Считаете ли вы ее обоснованной?

— Буду откровенной, я стараюсь держать фокус на своем, потому что это сейчас действительно важно. Также были проблемы со здоровьем. Поэтому не знала тонкостей, почему именно дисквалифицировали Laud. Думаю, точнее всего о своей ситуации вам расскажет сам артист, а не кто-то со стороны.

— Вам предъявили обвинения в проведении концерта в Крыму в 2015 году. Был ли сам концерт? Не нарушали ли вы правила, ведь пересекали границу со стороны Украины?

— Я не выступала в Крыму, а ездила туда на свадьбу к украинцам без нарушения закона.

— Как вообще относитесь к гастролям украинских артистов в РФ?

— Я не слежу за гастролями артистов на территории РФ. И сама там не выступала и не выступаю. Мне совершенно не интересен этот рынок. Есть куда расти в своей стране, на международном уровне (где действительно открывается все больше перспектив для интересных украинских артистов), и это мне гораздо больше нравится.

— Относительно плагиата в песнях. Как вы проверяете свои треки на плагиат? Есть ли методы, чтобы не попасть впросак?

— Чтобы не попасть в подобную ситуацию, стоит творить уникальный продукт, который ни на что не похож.