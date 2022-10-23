Американський музикант та дизайнер Каньє Вест не боїться “скасування” за свої антисемітські коментарі. Артист також не втрачає грошей навіть після рішення компаній розірвати з ним контракт.

Каньє звернувся до суспільства на тлі скандалу і розповів більше про свою позицію.

– Я не втрачаю грошей. День, коли мене прибрали з сайту Balenciaga, був одним із найвільніших днів, – заявив Вест.

Дизайнер додав, що люди розривають із ним стосунки, щоб “просто набрати очки”.

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– Багато хто вважає, що відмова від спілкування зі мною змусять мене мовчати. Ми тут, крихітко, ми нікуди не підемо, – озвучив свої думки репер.

Він додав, що такі спроби лише підштовхнули його до скандальних заяв, які вразили мережу в останні дні. Щодо антисемітських коментарів, то він просто намагався об’єднати людську расу в єдине ціле.

– Ми всі маємо зібратися разом. Ми повинні дізнатися правду, перш ніж зможемо отримати кохання, інакше ми просто любимо брехню, – заявив Вест.

Артист вважає, що незадоволені будуть завжди.

– Мені вже погрожували за політичні погляди. За кепку не того кольору, чи футболку White Lives Matter. Я бачив білих людей у ​​футболках Black Lives Matter. І моя ситуація здається однобокою, – заявив дизайнер.

Нагадаємо, що все почалося з показу Balenciaga, де Вест з’явився у футболці із написом White Lives Matter. Після цього на нього накинулися з критикою, а він назвав рух Black Lives Matter (Життя чорних мають значення) аферою.

Через деякий час він написав кілька спірних коментарів, через що його забанили в Twitter і Instagram, а великі бренди Balenciaga, Vogue та Adidas вже припинили з дизайнером співпрацю.