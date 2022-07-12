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Мені важко про це говорити: Міккі Рурк розплакався, говорячи про війну в Україні

12 Липня 2022, 12:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мені важко про це говорити: Міккі Рурк розплакався, говорячи про війну в Україні
Джерело: Depositphotos

Американський актор і сценарист Міккі Рурк не зміг стримати сліз у прямому ефірі, говорячи про жахіття повномасштабної війни в Україні.

Під час інтерв’ю з Пірсом Морганом зірка фільму Рестлер наголосив, що президент РФ Володимир Путін творить жахливі речі.

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– Це те, що вражає мене, бо це як дві братні країни, і я не розумію, чого він хоче. Вбивають старих, молодих людей, школи та лікарні. Все це неправильно, – зазначив Міккі.

Актор не зміг стримати сліз, згадуючи фото та відео звірств, які творять російські окупанти на українській землі. Згадав він і чоловіка, який шукав свого рідного брата.

– Я побачив чоловіка, образ людини, яка дивилася на яму, на канаву. Він шукав… Він шукав свого брата, і це якось мене вразило і сильно турбувало. І змусило мене думати, що Путін робить справді жахливі, погані речі, і я хочу, щоб якийсь дзвіночок задзвенів у його голові чи серці, він прокинувся і просто припинив усе це, – наголосив Рурк.

Розповів Міккі і про інший кадр, який сильно його вразив. На фото зображено чоловіка з кошеням на руках, який стоїть після того, як втратив п’ятьох членів своєї сім’ї та будинок.

– Він втратив п’ятьох членів сім’ї, і єдине, що в нього було, мені важко про це говорити, єдине, що в нього було, це маленьке сіре кошеня. Я подивився на це зображення… І сказав, як я можу про щось турбуватися? Я дивлюся на цього старого, котрий тримає маленьке кошеня, що вилізло з-під уламків, і це все, що в нього було… З того дня я молився за цю людину і за двох старих, яких бачив на вулиці, – не стримуючи сліз сказав актор.

Зазначимо, раніше Рурк розповів, кому заповідав усе своє майно. Володіння зірки дістанеться українцю Дмитру Корнійчуку, який вже багато років є не лише помічником актора, а й близьким другом. До того ж його родичі продовжують жити в Україні.

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Війна в Україні Міккі Рурк
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