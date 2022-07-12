Американський актор і сценарист Міккі Рурк не зміг стримати сліз у прямому ефірі, говорячи про жахіття повномасштабної війни в Україні.

Під час інтерв’ю з Пірсом Морганом зірка фільму Рестлер наголосив, що президент РФ Володимир Путін творить жахливі речі.

“I wish some kind of little bell would ring in his head or his heart and he’d wake up and just stop all this sh*t.” Mickey Rourke is overcome with emotion talking about the atrocities Vladimir Putin has caused since they met in 2014.@piersmorgan | @TalkTV | #MickeyRourke pic.twitter.com/fHhVdt6Umf — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 11, 2022

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– Це те, що вражає мене, бо це як дві братні країни, і я не розумію, чого він хоче. Вбивають старих, молодих людей, школи та лікарні. Все це неправильно, – зазначив Міккі.

Актор не зміг стримати сліз, згадуючи фото та відео звірств, які творять російські окупанти на українській землі. Згадав він і чоловіка, який шукав свого рідного брата.

– Я побачив чоловіка, образ людини, яка дивилася на яму, на канаву. Він шукав… Він шукав свого брата, і це якось мене вразило і сильно турбувало. І змусило мене думати, що Путін робить справді жахливі, погані речі, і я хочу, щоб якийсь дзвіночок задзвенів у його голові чи серці, він прокинувся і просто припинив усе це, – наголосив Рурк.

Розповів Міккі і про інший кадр, який сильно його вразив. На фото зображено чоловіка з кошеням на руках, який стоїть після того, як втратив п’ятьох членів своєї сім’ї та будинок.

– Він втратив п’ятьох членів сім’ї, і єдине, що в нього було, мені важко про це говорити, єдине, що в нього було, це маленьке сіре кошеня. Я подивився на це зображення… І сказав, як я можу про щось турбуватися? Я дивлюся на цього старого, котрий тримає маленьке кошеня, що вилізло з-під уламків, і це все, що в нього було… З того дня я молився за цю людину і за двох старих, яких бачив на вулиці, – не стримуючи сліз сказав актор.

Зазначимо, раніше Рурк розповів, кому заповідав усе своє майно. Володіння зірки дістанеться українцю Дмитру Корнійчуку, який вже багато років є не лише помічником актора, а й близьким другом. До того ж його родичі продовжують жити в Україні.