Американський актор і сценарист Міккі Рурк не зміг стримати сліз у прямому ефірі, говорячи про жахіття повномасштабної війни в Україні.

Під час інтерв’ю з Пірсом Морганом зірка фільму Рестлер наголосив, що президент РФ Володимир Путін творить жахливі речі.

“I wish some kind of little bell would ring in his head or his heart and he’d wake up and just stop all this sh*t.”

Mickey Rourke is overcome with emotion talking about the atrocities Vladimir Putin has caused since they met in 2014.@piersmorgan | @TalkTV | #MickeyRourke pic.twitter.com/fHhVdt6Umf

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 11, 2022