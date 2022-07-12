Американский актер и сценарист Микки Рурк не смог сдержать слез в прямом эфире, говоря об ужасах полномасштабной войны в Украине.

Во время интервью с Пирсом Морганом звезда фильма Рестлер подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин творит ужасные вещи.

“I wish some kind of little bell would ring in his head or his heart and he’d wake up and just stop all this sh*t.” Mickey Rourke is overcome with emotion talking about the atrocities Vladimir Putin has caused since they met in 2014.@piersmorgan | @TalkTV | #MickeyRourke pic.twitter.com/fHhVdt6Umf — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 11, 2022 Сейчас смотрят

— Это то, что поражает меня, потому что это как две братские страны, и я не понимаю, чего он хочет. Убивают стариков, молодых людей, школы и больницы. Все это неправильно, — отметил Микки.

Актер не смог сдержать слез, вспоминая фото и видео зверств, которые творят российские оккупанты на украинской земле. Вспомнил он и мужчину, который искал своего родного брата.

— Я увидел мужчину, образ человека, который смотрел на яму, на канаву. Он искал… Он искал своего брата, и это как-то поразило меня и сильно беспокоило. И заставил меня думать, что Путин делает действительно ужасные, плохие вещи, и я хочу, чтобы какой-то колокольчик зазвенел в его голове или сердце, и он проснулся и просто прекратил все это, — подчеркнул Рурк.

Рассказал Микки и о другом кадре, который сильно его впечатлил. На фото изображен мужчина с котенком на руках, который стоит после того, как потерял пять членов своей семьи и дом.

— Он потерял пятерых членов семьи, и единственное, что у него было, мне трудно об этом говорить, единственное, что у него было, это этот маленький серый котенок. Я посмотрел на это изображение… И сказал, как я могу о чем-то беспокоиться? Я смотрю на этого старика, держащего маленького котенка, который вылез из-под обломков, и это все, что у него было… С того дня я молился за этого человека и за двух стариков, которых видел на улице, — не сдерживая слез сказал актер.

Отметим, ранее Рурк рассказывал, кому завещал все свои имущество. Владение звезды достанется украинцу Дмитрию Корнейчуку, который уже много лет является не только помощником актера, но и близким другом. К тому же, его родственники продолжают жить в Украине.