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Мне трудно об этом говорить: Микки Рурк расплакался, вспоминая о войне в Украине

12 июля 2022, 12:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мне трудно об этом говорить: Микки Рурк расплакался, вспоминая о войне в Украине
Источник: Depositphotos

Американский актер и сценарист Микки Рурк не смог сдержать слез в прямом эфире, говоря об ужасах полномасштабной войны в Украине.

Во время интервью с Пирсом Морганом звезда фильма Рестлер подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин творит ужасные вещи.

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— Это то, что поражает меня, потому что это как две братские страны, и я не понимаю, чего он хочет. Убивают стариков, молодых людей, школы и больницы. Все это неправильно, — отметил Микки.

Актер не смог сдержать слез, вспоминая фото и видео зверств, которые творят российские оккупанты на украинской земле. Вспомнил он и мужчину, который искал своего родного брата.

— Я увидел мужчину, образ человека, который смотрел на яму, на канаву. Он искал… Он искал своего брата, и это как-то поразило меня и сильно беспокоило. И заставил меня думать, что Путин делает действительно ужасные, плохие вещи, и я хочу, чтобы какой-то колокольчик зазвенел в его голове или сердце, и он проснулся и просто прекратил все это, — подчеркнул Рурк.

Рассказал Микки и о другом кадре, который сильно его впечатлил. На фото изображен мужчина с котенком на руках, который стоит после того, как потерял пять членов своей семьи и дом.

— Он потерял пятерых членов семьи, и единственное, что у него было, мне трудно об этом говорить, единственное, что у него было, это этот маленький серый котенок. Я посмотрел на это изображение… И сказал, как я могу о чем-то беспокоиться? Я смотрю на этого старика, держащего маленького котенка, который вылез из-под обломков, и это все, что у него было… С того дня я молился за этого человека и за двух стариков, которых видел на улице, — не сдерживая слез сказал актер.

Отметим, ранее Рурк рассказывал, кому завещал все свои имущество. Владение звезды достанется украинцу Дмитрию Корнейчуку, который уже много лет является не только помощником актера, но и близким другом. К тому же, его родственники продолжают жить в Украине.

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Війна в Україні Міккі Рурк
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