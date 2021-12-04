В следующую пятницу, 10 декабря, на телеканале СТБ состоится пост-шоу романтического реалити Холостячка 2.

Зрители смогут узнать, как живут участники после проекта и сложились ли отношения Златы Огневич и Андрея Задворного.

Создатели Холостячки заинтриговали сеть анонсом пост-шоу. Из видео стало понятно, что в отношениях Огневич и Задворного произошел раскол, о котором они не могут вспоминать без слез.

– Я откладывал все дела и бежал к Злате. А потом в какой-то момент это исчезло. Мне больно, – сказал Задворный.

Однако напряженными отношениями пары воспользуется другой участник шоу Холостячки. Вероятно, это будет финалист Дмитрий Шевченко.

Также на следующей неделе можно будет увидеть, кто обручится в студии пост-шоу.

Кроме этого, в пост-шоу зрители узнают, вместе ли сейчас главная героиня первого сезона Холостячки Ксения Мишина и победитель Александр Эллерт.

Напомним, что финал романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич состоялся 3 декабря. В 12 выпуске главная героиня была на свидании с тремя мужчинами.

Участники пытались покорить сердце Холостячки и заявить о своих чувствах к ней. Однако в финале Злата Огневич выбрала Андрея Задворного, которому призналась в любви.