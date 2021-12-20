Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч заявила, що поставила крапку в історії з переможцем шоу Андрієм Задворним.

В Instagram Злата опублікувала серію stories, у яких звернулася до підписників. Артистка попросила, щоб вони перестали надсилати їй будь-які публікації Андрія чи цитати з його постів.

– Мені від цього боляче і неприємно. Якщо ви мене справді любите та хочете підтримати, будь ласка, не робіть цього, – сказала Огнєвіч.

Виконавиця зазначила, що Задворний добровільно пішов із її життя, але саме вона зачинила за ним двері.

– І поставила крапку в цих стосунках. На цей момент у моєму серці абсолютна порожнеча щодо цієї людини і особисто я вважаю історію повністю завершеною, – наголосила Злата.

Нагадаємо, що у фіналі реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Після шоу в пари почалися стосунки, однак вже за 1,5 місяця закохані розійшлися. Задворний раптово зрозумів, що більше нічого не відчуває до Огнєвіч. Чоловік не став приховувати цього та розірвав стосунки, чим розбив зірці серце.

Згодом Задворний спробував пояснити, чому розійшовся з Огнєвіч. Чоловік зазначив, що чинить так, як вважає за потрібне, оскільки це його життя.