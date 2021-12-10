Після реаліті Холостячка 2 у Злати Огнєвіч та Андрія Задворного стосунки тривали лише півтора місяці. Якоїсь миті Андрій зрозумів, що він більше нічого не відчуває до Злати.

Він вирушив на тиждень у відрядження, під час якого він хотів розібратися зі своїми емоціями.

Коли він повернувся, то одразу з порога різко заявив, що кидає Огнєвіч.

Це розбило серце дівчині. Під час пост-шоу Холостячка. Життя після проекту вона розповіла, що їй на той момент хотілося померти.

Потім у студії вирішили показати досить компрометуюче відео, на якому Андрій негарно реагує на якісь життєві мрії та пріоритети Злати. Вона могла говорити про якісь цілі, які вона бачить у парі. Разом з нею Андрій міг нічого особливо не відповісти, але за кадром відверто посміятися з цього, показуючи своє несерйозне ставлення.

Коли цей ролик показували у студії, він навіть не особливо дивився його.

За підсумками експерти попросили від Задворного пояснень, але він нічого кращого не придумав, як встати і втекти.

– Я думаю, далі ви впораєтеся без мене, – заявив Задворний і втік зі студії пост-шоу.

Згодом Григорій Решетнік повернув Андрія до студії, де він таки набрався сміливості та крізь сльози звернувся до Злати.

– Я не хотів тобі розбивати серце. Але я це зробив. Я не знаю, як розбити серце, щоб не було боляче. Мене цього не вчили. Тому тоді я прийшов до тебе і все одразу сказав. Я не тягнув. Мені боляче від того, що боляче тобі. Вибач мені, будь ласка, якщо зможеш. Вибач, – заявив Андрій.

Злата Огнєвіч зауважила, що зараз її рана ще свіжа, але вона працюватиме над тим, щоб пережити цей біль.