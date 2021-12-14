Переможець Холостячки 2 Андрій Задворний продовжує виправдовуватися за те, що покинув головну героїню романтичного реаліті, співачку Злату Огнєвіч. Чоловік сказав, що це його життя, тому він чинить так, як вважає за потрібне.

Задворний зазначив, що раніше у нього не було стільки внутрішнього імпульсу доводити, що він не є верблюдом. Крім того, він розуміє, що це абсолютно невдячна справа, а його відповідь нічого не дасть і нікого не переконає.

– Правдою вважається те, що раніше та голосніше було заявлено. Плюс ця правда дуже проста і зрозуміла, а щоб із нею змагатися, потрібно будувати складні ланцюжки з доводів і спростувань, а це вже про виправдовування, – написав Андрій в Instagram.

Чоловік сказав, що виправдовуватися йому нема в чому і навів аргументи. Він наголосив, що має право закохатися, має право ревнувати та ненавидіти і має право пробачити.

– Я маю право спробувати побудувати стосунки з дівчиною, яку я обрав і яка обрала мене. Я маю право розчаруватись. Я маю право на те, що в мене проходять почуття. Я маю право на те, щоб у мене щось не вийшло, при цьому залишаючись чесним перед собою та дівчиною, – продовжив Андрій.

Задворний також зазначив, що не міг і не хотів приймати інших рішень, оскільки в минулому діяв так, як відчував правильним на той час.

– Я не думаю заднім числом. А ви? Може, ви купили на всі гроші біткоїнів, коли вони коштували $10? Ні? А варто… Розумієте, про що я? Тимчасово, вимушено, ваш антагоніст, – підсумував Андрій.

Нагадаємо, що після реаліті Холостячка у Андрія Задворного та Злати Огнєвіч почалися стосунки, які тривали 1,5 місяці. Чоловік раптом зрозумів, що в нього зникли почуття до артистки, чого не став приховувати і розірвав стосунки, чим розбив співачці серце.