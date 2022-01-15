Мене мучила совість: Денисенко згадала, як Федінчик заради неї покинув дружину

Зірка серіалу Кріпосна Наталка Денисенко розповіла Маші Єфросиніній про початок стосунків з Андрієм Федінчиком і свої переживання, коли він заради неї покинув дружину.

У програмі Мій секрет Денисенко зізналася, що познайомилась із майбутнім чоловіком на знімальному майданчику серіалу Клан ювелірів. Однак тоді Федінчик був одруженим, тому про жодні стосунки не могло йти мови.

– Мені було соромно за ті почуття. Як це, закохатися у чоловіка, у якого є дружина. Є між нами хімія. Але якщо б він мене покликав кудись, я точно сказала би ні. У мене ніколи не було стосунків, що я коханка. І у таких стосунках я не буду.

На майданчику Наталка зізнавалася Андрію в коханні ― давала зрозуміти, що закохана, однак нічого не чекає. Також акторка відразу помітила, що ця симпатія взаємна.

Після цього Денисенко пробувала ходити на побачення ― у неї було одразу два залицяльники, але вони акторці не подобалися. Але одного дня Андрій Федінчик її здивував.

– В один знімальний день він приходить розбитий вщент, від нього пахне алкоголем. І він каже, що сказав своїй дружині про кохання до мене.

Зрештою Андрій роз’їхався з дружиною, а Наталка вирішила їй написати, щоб пояснити, що вона не відбивала Федінчика.

– Доросла жінка в мені казала: “Ти офігіла, Наташо? Ти бачиш, що ти наробила? Це через тебе страждає інша жінка”. Було боляче, бо мене совість мучила, ― зізналася акторка.

Денисенко та Федінчик з’їхались одразу, однак їхнє спільне життя не було рівним.

– Я малювала собі іншу картинку. Але була жесть. Я так доводила Федінчика своїми ревнощами. Я боялась, що він піде від мене так само, як і від дружини. Він бив стіни, йшов із дому. Він не міг витримати мою істерику, – згадує акторка.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик одружилися 1 квітня 2017 року. Пара зіграла одразу чотири весілля – на Мальдівах, у Києві та на фестивалі весільних церемоній. Згодом пара ще й влаштувала весільну фотосесію у свою річницю. Однак Наталка зізнається, що хоче зіграти з Федінчиком весілля уп’яте. Зараз подружжя виховує сина Андрія.