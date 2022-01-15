Меня мучила совесть: Денисенко вспомнила, как Фединчик ради нее бросил жену

Звезда сериала Крепостная Наталка Денисенко рассказала Маше Ефросининой о начале отношений с Андреем Фединчиком и своих переживаниях, когда он ради нее бросил жену.

В программе Мой секрет Денисенко призналась, что познакомилась с будущим мужем на съемочной площадке сериала Клан ювелиров. Однако тогда Фединчик был женат, поэтому ни о каких отношениях не могло идти речи.

– Мне было стыдно за те чувства. Как это, влюбиться в мужчину, у которого есть жена. Есть между нами химия. Но если бы он меня позвал куда-нибудь, я точно сказала бы нет. У меня никогда не было отношений, где я любовница. И в таких отношениях я не буду.

На площадке Наталка признавалась Андрею в любви – давала понять, что влюблена, однако ничего не ждет. Также актриса сразу заметила, что эта симпатия взаимна.

После этого Денисенко пыталась ходить на свидание – у нее было сразу два поклонника, но они актрисе не нравились. Но однажды Андрей Фединчик ее удивил.

— В один съемочный день он приходит разбитый вдребезги, от него пахнет алкоголем. И он говорит, что сказал жене своей о любви ко мне.

В конце концов Андрей разъехался с женой, а Наталка решила ей написать, чтобы объяснить, что она не отбивала Фединчика.

— Взрослая женщина во мне говорила: “Ты офигела, Наташа? Ты видишь, что ты натворила? Это из-за тебя страдает другая женщина”. Было больно, потому что меня совесть мучила, – призналась актриса.

Денисенко и Фединчик съехались сразу, однако их общая жизнь не была ровной.

– Я рисовала себе другую картинку. Но была жесть. Я так доводила Фединчика своей ревностью. Я боялась, что он уйдет от меня так же, как от жены. Он бил стены, уходил из дома. Он не мог выдержать мою истерику, – вспоминает актриса.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик поженились 1 апреля 2017 года. Пара сыграла сразу четыре свадьбы – на Мальдивах, в Киеве и на фестивале свадебных церемоний. Позже пара устроила еще и свадебную фотосессию в свою годовщину. Однако Наталка признается, что хочет сыграть с Фединчиком свадьбу в пятый раз. Сейчас супруги воспитывают сына Андрея.