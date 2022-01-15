Я зрадив сім’ю: чому Віктор Жданов пішов від дружини після 24 років шлюбу

Заслужений артист України, зірка серіалів Кріпосна та Спіймати Кайдаша Віктор Жданов розповів Маші Єфросиніній про переїзд із Донецька та розрив із дружиною після 24 років шлюбу.

До початку війни на Донбасі Віктор Жданов із дружиною Оленою працювали в Донецькому українському театрі. Саме тоді акторові довелося почати життя з нуля.

– Відбулася війна, яка триває до сих пір. І треба було вирішувати, або ти лишаєшся там, або їдеш у Київ. Я не хочу, щоб у моєму місті мною керували. Коли на тебе наставляють автомат і щось випитують, бо просто не взлюбили тебе. Коли об тебе витирають ноги, це не дуже приємно. Не хочу. Поговорили з дружиною, сіли та поїхали. Взяли тільки документи.

Перші літні місяці ще була надія, що усе повернеться. А потім у кінці серпня мі з’їздили в Донецьк, зрозуміло, що це край. Місто вимерло, там дуже небезпечно було лишатися. І ми почали усе з нуля, – згадує актор у програмі Мій секрет.

Через якийсь час після переїзду до Києва Віктор Жданов вирішив піти з сім’ї. Офіційно вони з дружиною Оленою Хохлаткіною досі не розлучилися, крім того, актор не покинув дітей.

– В один момент я сказав, що я піду. Діти виросли, відповідальність стала менша. Я не пішов до іншої, я просто відійшов, щоб полегшити дружині життя. Рішення було прийняте і я пішов… Це виглядає як зрада, хоч би як я хотів себе вибілити ― я зрадив сім’ю, я пішов із неї, не назвавши причин точечно. Через рік-півтора-два, здається, вони мені трошки пробачили. Вони, мабуть, і не пробачили, але не припинили спілкуватися, і для мене це головне, – зізнається актор.

Попри все, Віктор дуже тепло відгукується про дружину та вдячний їй.

– Я пишаюся тим, що ми жили з Оленою, я дякую їй, і той я, яким ви мене бачите, ― це на 90% її заслуга.