Український виконавець Melovin зізнався, що реклама на його сторінці в Instagram коштує $20 тис. (520 тис. грн).

За словами співака, він не любить робити рекламні пости, тому спеціально встановив захмарний цінник для рекламодавців.

– Якщо ви побачите мій Instagram, там немає жодної реклами. Вона буває рідко, тому що у мене дуже висока ціна за рекламу. І вона висока, тому що я – це я. І до того ж, я не люблю рекламу. Просто піднімаю цінник такий, щоб рекламодавці не погодилися, – сказав Melovin.

Виконавець розповів, що має залежність від соціальних мереж. На особистій сторінці він весь час видаляє та повертає фотографії, зважаючи на свій настрій.

За словами Melovin, при публікації фото він також використовує фотошоп.

– Всі страждають фотошопом і я теж. Завжди редагую фото перед тим як закинути. Ось коли я собі подобаюся – просто фільтрики або навіть без фільтра, а якщо не подобаюся – починаю маніпуляції , – зізнався артист.

Нагадаємо, що влітку 2021 року на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 Melovin публічно зробив камінг-аут.

Під час свого виступу він поцілував дівчину, а потім хлопця. Після цього співак підняв уверх прапор ЛГБТ-спільноти, і таким чином заявив про свою бісексуальність.

Пізніше Melovin зізнався, що усвідомив свою орієнтацію ще у 13 років. Це сталося, коли він почав спілкуватися зі знайомим у соціальній мережі.